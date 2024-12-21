Elazığ'da Sisli Manzara: Camiler Görsel Şölen Yarattı

Elazığ'da sis manzarası hayran bıraktı: Camiler görsel şölen oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ kent merkezi, yoğun sisin etkisiyle görsel şölen sundu. Sis bulutları arasından yükselen cami minareleri, doğanın ve mimarinin uyumunu sergileyerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Kent merkezi ise sabah saatlerinde yoğun sisin etkisiyle adeta kayboldu. Özellikle tarihi camiler, sisin arasından zarif bir şekilde belirerek görsel bir şölen sundu. Bu eşsiz manzara, dron operatörü Emre Özer'in objektifine yansıdı. Özer'in havadan çektiği görüntüler, sisle kaplı Elazığ'ın güzelliği, kenti adeta bir tabloya dönüştürdü. Özellikle camilerin minarelerinin sis arasından görünmesi, doğanın ve mimarinin eşsiz uyumunu gözler önüne serdi.