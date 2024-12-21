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Elazığ'da Sisli Manzara: Camiler Görsel Şölen Yarattı

Elazığ'da Sisli Manzara: Camiler Görsel Şölen Yarattı
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Elazığ kent merkezi, yoğun sisle birlikte cami minarelerinin görünümüyle görsel bir şölen sundu. Sis bulutları arasından yükselen camiler, doğa ve mimarinin uyumunu gözler önüne serdi. Dron ile çekilen görüntüler, kentin eşsiz güzelliklerini ortaya çıkardı.

Elazığ'da sis manzarası hayran bıraktı: Camiler görsel şölen oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ kent merkezi, yoğun sisin etkisiyle görsel şölen sundu. Sis bulutları arasından yükselen cami minareleri, doğanın ve mimarinin uyumunu sergileyerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Kent merkezi ise sabah saatlerinde yoğun sisin etkisiyle adeta kayboldu. Özellikle tarihi camiler, sisin arasından zarif bir şekilde belirerek görsel bir şölen sundu. Bu eşsiz manzara, dron operatörü Emre Özer'in objektifine yansıdı. Özer'in havadan çektiği görüntüler, sisle kaplı Elazığ'ın güzelliği, kenti adeta bir tabloya dönüştürdü. Özellikle camilerin minarelerinin sis arasından görünmesi, doğanın ve mimarinin eşsiz uyumunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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