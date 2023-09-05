Elazığ'da Silahlı Yaralama Olayında 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ateşli silah ile yaralama olayına karışan bir şahıs, bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Ayrıca devam eden kontrollerde ise bir şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet fişek ile 51 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ