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Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada M.Ç. ve H.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aksaray Mahallesi Demirkapı Sokağı'nda, aralarında M.Ç. ve H.A'nın da bulunduğu 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, M.Ç. tabancayla ateş edilmesi sonucunda, H.A. ise bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Ç. ve H.A. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, yerde çok sayıda kovan buldu.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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