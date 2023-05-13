Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokağı'na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen nedenle çay ocağının önünde oturan kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.