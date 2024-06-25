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Elazığ'da silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde Kürşat Orhan'ın hayatını kaybettiği, F.K.D. ve M.Y'nin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aralarında saldırgan M.B'nin de bulunduğu 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde 23 Haziran'da M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, Kürşat Orhan ve M.Y'ye tabancayla ateş açmış, yaralanan 3 kişiden Kürşat Orhan kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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