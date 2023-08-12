Elazığ'da silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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Elazığ'da 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Elazığ'da 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki çay ocağına seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 6 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan A.D. (19), D.Ö. (22) ve F.K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.D. ve D.Ö. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel