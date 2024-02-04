Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokağı'na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kıraathanenin önündeki kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.