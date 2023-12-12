Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

12 Aralık 2023 16:15 Güncelleme: 16:17 Abone Ol

Elazığ'ın Bölüklü köyünde yaşanan silahlı saldırıda, muhtar H.K. ve aynı aileden V.A. ile A.A. yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırganlar gözaltına alındı.