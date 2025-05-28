Elazığ'da Silahlı Saldırı: 8 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 8 Yaralı
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2'si ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde dün gece bir iş yeri önünde oturanlara, seyir halindeki bir araçtan silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan E.A, Ö.M, Y.B, C.Ç, M.F.A, N.R.P, E.B. ve G.B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.A. ve Ö.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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