Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde Kürşat Orhan'ın hayatını kaybettiği, F.K.D. ve M.Y'nin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aralarında saldırgan M.B'nin de bulunduğu 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve bir şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde 23 Haziran'da M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, Kürşat Orhan ve M.Y'ye tabancayla ateş açmış, yaralanan 3 kişiden Kürşat Orhan kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.