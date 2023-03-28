Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Kıraç Mahallesi'nde karşılaşan M.Y. ve N.Y ile M.K. ve A.K, aralarındaki bir husumetten dolayı tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu M.K. ve A.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.