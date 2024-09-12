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Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 9 Eylül'de bir kafenin önünde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, zanlılardan 3'ünün tutuklanmasına, 1'inin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 9 Eylül'de bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etmiş, tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.

Uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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