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Elazığ'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. İki grup arasında yaşanan olayda, husumetli olan kişilere ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti.

Tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

B.T'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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