Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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