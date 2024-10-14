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Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Tutuklama

Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Tutuklama
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de Çaydaçıra Mahallesi 4016'ncı Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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