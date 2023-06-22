Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kızılay Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada E.Ç'nin tabancayla ateş etmesi sonucu O.K. ve H.K. yaralandı. Polis ekipleri kaçan E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.