ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan Zırhlıoğlu Pasajı içerisindeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)