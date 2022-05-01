Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.T. ve K.E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler A.D. ve Y.T. polis ekiplerince yakalandı.