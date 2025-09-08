Haberler

Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Nailbey Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan seken saçmaların çevredeki bir iş yerinin camı ile park halindeki hafif ticari araca isabet ettiği görüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
