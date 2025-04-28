Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

ELAZIĞ'da, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,