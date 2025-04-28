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Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Elazığ'da bir alışveriş merkezi önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi yaralandı ve polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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