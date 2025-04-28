Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

ELAZIĞ'da, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.