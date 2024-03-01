Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle M.S.Ç. ile E.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.