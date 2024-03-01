Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Güncelleme:

Elazığ'da Sanayi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada M.S.Ç. yaralandı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle M.S.Ç. ile E.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title