Elazığ'da çıkan silahlı kavgada başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada başından vurulan şahıs, ağır yaralandı.

Olay, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların çekildiği kavgada 8 el ateş edildi ve bir kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.