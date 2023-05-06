Elazığ'da silahlı arazi kavgasında 3 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık savunmasını yaptı

ELAZIĞ'da, silahlı arazi kavgasında 3 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Selim Demir, savunmasında, "Mehmet, 'Kökünüzü kazırım, hepinizi öldürürüm' dedi. Daha sonra sağıma döndüğümde ayağa kalktı, silahını çekerek mermiyi namluya verdi. Silahım belimdeydi. Ona küfretmedim, bağırmadım. Bizi ve kardeşimi öldüreceğini düşündüm" dedi.

Olay, 4 Kasım 2022 günü akşam saatlerinde, Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinde iki grup arasında arazi meselesinden çıkan tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, Mehmet Kayar, Bülent Buluç ve Mahmut Demir, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Selim Demir ile A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Duruşma, diğer sanığın ifadesinin alınmasının ardından eksiklerin giderilmesi için ertelendi.