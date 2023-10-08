Elazığ'da silahla yaralamanın şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışma neticesinde, 5 Ekim'de Üniversite Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Güler Sokak'ta bir kişinin tabanca ile yaralandığı olayın şüphelisinin B.D. olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.