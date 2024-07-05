Elazığ'da silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 7 tabanca ve 90 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.