Elazığ'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'nin iş yerinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Zanlının iş yerinde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 535 tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'nin iş yerinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Zanlının iş yerindeki aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 535 tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.