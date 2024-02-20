Elazığ'da silah kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.