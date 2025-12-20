Haberler

Elazığ'da silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Elazığ'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, bir eğlence mekanı ile çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir tırda yapılan aramada, 530 gram esrar, 32 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 94 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
title