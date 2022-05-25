Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şüphelinin kara yoluyla Elazığ üzerinden İstanbul'a tabanca kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsü, kent sınırları içerisindeki uygulama noktasında durduruldu.

Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ve bir miktar kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

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