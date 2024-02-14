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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 6 zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 6 zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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