Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 6 zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 6 zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.