Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda, H.D. isimli şüphelinin iş yerinde silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin işyerine düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 535 tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)