Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi, fişek ve bıçak ele geçirildi.
Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi, fişek ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.