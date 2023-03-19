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Elazığ'da şiddetli yağışlar sonrası dereler coştu

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Elazığ'da şiddetli yağışlar sonrası dereler coştu Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkili oldu.

Elazığ'da şiddetli yağışlar sonrası dereler coştu

ELAZIĞ - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından derelerin çoştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışlarda Baskil ilçesinde bulunan Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı Haifan deresi coştu.

Etkili yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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