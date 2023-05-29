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Elazığ'da şiddetli yağış: Cadde ve alt geçitleri su bastı

Elazığ'da şiddetli yağış: Cadde ve alt geçitleri su bastı

Güncel Haberler

Elazığ'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok alt geçidi su basarken, rögarlar da taştı.

Elazığ'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok alt geçidi su basarken, rögarlar da taştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ'da etkili olmaya başladı. Kentte kısa süreli yoğun bir şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler olmak üzere sokaklar suyla doldu. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise beklemeyi tercih etti. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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