Elazığ'da Şiddetli Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki trafik lambaları ile yön tabelaları devrildi.

İlçede bazı evlerin ve binaların çatısı uçtu.

Arıcak ilçesinde de bir evin çatısı fırtınanın etkisiyle zarar gördü.