Elazığ'da Şiddetli Rüzgar Reklam Panosunu Devrildi
Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, reklam panolarını ve uyarı levhalarını devirdi. Meteorolojinin uyarıları sonrası meydana gelen bu olay, Kovancılar karayolu Çağlar mevkiinde gerçekleşti.
Şiddetli rüzgar reklam panosunu devirdi
ELAZIĞ - Elazığ'da şiddetli rüzgar nedeni ile reklam panoları ile uyarı levhaları devrildi.
Meteorolojinin uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar Elazığ'da etkili oldu. Bazı ilçelerde dolu yağışının da etkili olduğu kentte Kovancılar karayolu Çağlar mevkiinde bulunan dev reklam panosu da şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Fırtına nedeni ile devrilen pano, kullanılamaz hale gelirken, bazı uyarı levhalarının da yerinden söküldüğü görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN AYYILDIZ - Güncel