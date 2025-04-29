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Elazığ'da Şiddetli Fırtına Vatandaşları Etkiledi

Elazığ'da Şiddetli Fırtına Vatandaşları Etkiledi
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Elazığ'da meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına sonrası kentte hayat olumsuz etkilendi.

Elazığ'da şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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