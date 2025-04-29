Elazığ'da Şiddetli Fırtına Vatandaşları Etkiledi
Elazığ'da meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına sonrası kentte hayat olumsuz etkilendi.
Elazığ'da şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.