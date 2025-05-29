Elazığ'da Şiddetli Fırtına Çöp Konteynerini Sürükledi
Elazığ'da etkili olan şiddetli fırtına sırasında bir çöp konteyneri yolda sürüklenirken, o anlar araç kamerasıyla kaydedildi. Fırtına bazı ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu.
Elazığ'da şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle sürükledi
ELAZIĞ - Elazığ'da şiddetli fırtınanın etkisiyle savrulan çöp konteyneri, adeta yolda gezintiye çıktı. O anlar araç kamerası tarafından kayıt edildi.
Elazığ'da dün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, yol kenarında bulunan çöp konteynerinin rüzgarla sürüklenmesi, araç kamerasına yansıdı.