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Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde Elazığ-Pertek kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 UF 6550 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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