Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde Elazığ-Pertek kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 UF 6550 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,