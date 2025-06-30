Elazığ'da Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Elazığ'da Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun damperinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücünün durumu bildirip güvenlik şeridine çektiği kamyonda hasar meydana geldi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki kamyonun damperinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Yenikaya köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 ACJ 654 plakalı kamyonun damperinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, kamyonun damperinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.