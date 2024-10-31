Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Güney Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 55 AFP 423 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,