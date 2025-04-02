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Elazığ'da Semt Pazarını Su Bastı

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Elazığ'da aniden bastıran kuvvetli yağış sonucunda semt pazarında su baskını meydana geldi. Pazardaki şemsiyeler ve kasalar sel sularına kapıldı, pazarcı esnafı büyük zarar gördü.

Elazığ'da semt pazarını su bastı: Kasa ve şemsiyeler sel sularına kapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası semt pazarını su bastı. Pazar yerinde kurulan şemsiye ve kasalar sel sularına kapıldı.

Elazığ'da aniden bastıran kuvvetli sağanak, semt pazarını adeta göle çevirdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağış cadde ve sokakları suyla doldururken, pazarcı esnafı da büyük zarar gördü. Pazar yerinde kurulan tezgahlar sular altında kalırken, sebze ve meyve kasaları sel sularına kapılıp sürüklendi. Şemsiyelerin devrildiği pazarda, tezgahlar da zarar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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