Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın anısına yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için şehadetinin 1. yıl dönümünde düzenlenen program kapsamında mevlit okutuldu, anısına yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Alan için Sürsürü Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programı kapsamında baba Hasan Alan'ın, oğlunun cenaze namazının kılındığı İmam-ı Azam Camisi'nin yanındaki parkta yaptırdığı, inşasında da bizzat çalıştığı çeşmenin de açılışı yapıldı.

Alan, burada yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan oğlunun şahadetinin yıldönümü dolayısıyla bu programın düzenlediğini söyledi.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Alan, oğlunun adına yaptırdığı hayır çeşmesini de bugün hizmete aldıklarını belirtti.

Daha sonra cami bahçesinde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

Programa, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.