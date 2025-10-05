Şehit Oğluna Anma: Hasan Alan Hayır Çeşmesi Yapıyor

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrı için yaptırdığı çeşmenin inşaatında da çalışıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, oğlu adına çeşme yaptırmaya karar verdi.

Oğlunun cenaze namazının kılındığı Sürsürü Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camisi'nin yanındaki parka çeşmeyi yaptıran Alan, yapının inşaatında da işçi olarak çalışıyor.

Yapımında sona yaklaşılan çeşme, Alan'ın şehit oluşunun yıl dönümünde hizmete açılacak.

"Bu tarz hayır işleri yaptığımda içim ferahlıyor"

Alan, AA muhabirine, yaptığı hayır çalışmalarıyla oğlunun ismini her yerde yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Oğlunun adına çeşme yaptırdığını işaret eden Alan, "Çeşme yapılırken ben de işçilerle birlikte çalışıyorum. Çeşmenin projesini kendim tasarladım. Bu çalışmalar sonucunda oğlumun ismi anıldığı zaman mutlu oluyorum. Ömrüm yettiğince oğlumun ismini yaşatacak eserler yapacağım. Bu tarz hayır işleri yaptığımda içim ferahlıyor. Allah oğluma şehadeti nasip etti. Ben de onun adına bu hayır işlerini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Alan, bitme aşamasına gelen çeşmenin oğlunun ölüm yıl dönümü olan 9 Ekim'de hizmete açılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada tamamen alın terimle hem işçi hem de usta gibi çalışıyorum. Oğlumun acısını, bu tür çalışmalarla hafifletiyorum. Kendimi böyle hayır işlerine adadım. Bu şekilde rahatlıyorum."