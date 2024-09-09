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Ovacık'taki Zırhlı Araç Kazasında Şehit Olan 4 Asker İçin Tören Düzenlendi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş için Elazığ'da tören yapıldı. Törene Elazığ ve Tunceli valileri, milletvekilleri, askeri ve sivil bürokratlar ile vatandaşlar katıldı. Şehitlerin naaşları Türk bayrağına sarılı olarak memleketlerine uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için Elazığ'da tören düzenlendi.

Dün, Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu.

Daha sonra şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, nakledildikleri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, şehitlerin yakınları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dün, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş şehit olmuş, kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tunceli Ovacık Güncel Tören

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