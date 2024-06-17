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Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

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Keban Kaymakamı Furkan Atalık ile Belediye Başkanı Yücel Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ile Belediye Başkanı Yücel Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan, beraberlerindeki İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaymakam Atalık, daha sonra şehit aileleri ve gazileri evlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Elazığ Keban Politika Güncel Haberler

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