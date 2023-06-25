Elazığ'da Şehir Merkezindeki Bariyere Çıkan Yılan Paniğe Neden Oldu

Şehir merkezindeki bariyere çıkan yılan paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da kentin en işlek caddelerinden birisi olan Tahir Şaşmaz Caddesinde yolun ortasında bulunan demir bariyerin üzerine çıkan yılan paniğe neden oldu.

Olay, Kentin işlek caddelerinden biri olan Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havaların artmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, bu sefer şehir merkezinde bulunan caddede görüntülendi. Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yılanın cadde ortasında bulunan demir bariyerlerin üstünde durduğu görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.