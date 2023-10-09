Elazığ'da Şehir Hastanesi Acil Servisi Önünde Silahlı Saldırı

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bir şahsı silahla vurarak yaralayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 57 suç kaydı olduğu ve olayı işlemeden önce 'Sen bana niye yan baktın' dediği öğrenildi.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bir şahsı silahla vurarak yaralayan şüpheli yakalandı. 57 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin "Sen bana niye yan baktın" dedikten sonra olayı işlediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde E.A. isimli şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından hafif şekilde yaralanan E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı çalışması sonrasında şüphelinin 57 adet suç kaydı bulunan F.Ü. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, olaydan kısa süre sonra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin "Sen bana niye yan baktın" dedikten sonra olayı işlediği öğrenildi. - ELAZIĞ