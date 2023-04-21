Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Elazığ- Bingöl kara yolunun Yazıkonak Beldesi çıkışında A.M.Ö idaresindeki 23 BE 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel